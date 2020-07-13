Давайте продолжим сражаться бок о бок - генконсул КНР в Алматы

Между Китаем и Казахстаном имеется общее понимание по этому вопросу.

13 июля - День общенационального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии коронавируса, объявленный президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, сообщает zakon.kz.

По словам генерального консула КНР в Алматы, г-жи Гэн Липин, в Казахстане всей страной почитают память соотечественников, погибших во время эпидемии коронавируса, что является не только воспоминанием о погибших, но и утешением для живущих, а также выражением уважения к жизни человека, и безусловно, будет укреплять решимость и силу людей для одержания победы над эпидемией.

За последние несколько месяцев я была свидетелем того, какую тяжелую борьбу правительство и народ Казахстана вели с эпидемией коронавируса и какие огромные усилия они для этого приложили. Я, как обычный человек, разделяю скорбь моих казахстанских друзей, потерявших родных и близких в настоящей пандемии. И все это еще раз напоминает мне о Дне национального траура в Китае, прошедший в апреле сего года во время праздника Цинмин. Мне хотелось бы от имени Генерального консульства КНР в Алматы и от себя лично выразить свои глубокие соболезнования погибшим в борьбе с эпидемией и жертвам заболевания, и искреннее сочувствие их семьям, - отметила консул.

Настоящая эпидемия коронавируса стала самой обширно распространенной глобальной пандемией, с которой человечество столкнулось за последние 100 лет.

На сегодня во всем мире коронавирусом заразились более 12 млн человек, его жертвами стали свыше 550 тысяч человек, и развитие мировой экономики столкнулось с большими трудностями. Все это стало серьезным кризисом и вызовом для всех стран мира. Эпидемия ценой жизни людей предупреждает нас о том, что вирус не знает никаких границ, а пандемия является общим врагом человечества. Судьбы всех стран мира тесно связаны друг с другом, никто не может оставаться в стороне, и только сплоченные усилия и совместные действия являются наилучшим выбором для всех, - добавила Гэн Липин.

Между Китаем и Казахстаном имеется общее понимание по этому вопросу.

Председатель КНР Си Цзиньпин сказал: "Сплоченность и сотрудничество - самое мощное оружие для победы над эпидемией", а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил: "Мы не должны поддаваться депрессии и апатии. Сегодня, как никогда, нужно проявить наше единство".

С момента вспышки коронавируса наши страны все время держались вместе, поддерживали друг друга, помогали друг другу, искренне сотрудничали, разделяли трудности, реальными действиями показали искренность и высокий уровень отношений вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, а также оставили незабываемые и драгоценные общие воспоминания на пути совместного строительства сообщества единой судьбы Китая и Казахстана. Темные тучи не может затмить солнце, и нет бедствия, которое не проходит! Давайте продолжим укреплять уверенность, вместе прилагать усилие, сражаться бок о бок, и вместе справимся с этими трудными временами в истории человечества, - заключила она.

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