День траура: Токаев перед Акордой почтит память умерших

Церемония будет транслироваться в прямом эфире.

Пресс-секретарь Президента сообщил, что Касым-Жомарт Токаев и другие должностные лица почтят память умерших от коронавируса перед резиденцией Акорда, передает zakon.kz.

Президент объявил 13 июля днем общенационального траура по умершим от коронавируса. В связи с этим с 00:00 по всей стране приспущен государственный флаг.

Перед резиденцией Акорда глава государства Касым-Жомарт Токаев и другие должностные лица почтят память жертв пандемии коронавируса. Церемония будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов, - написал пресс-секретарь Президента Берик Уали в Facebook.

Сегодня в 12.00 по времени города Нур-Султана по всей стране будет объявлена минута молчания.

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