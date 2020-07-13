День траура: Токаев перед Акордой почтит память умерших
Церемония будет транслироваться в прямом эфире.
Фото : zakon.kz13 июля 2020, 10:41
Пресс-секретарь Президента сообщил, что Касым-Жомарт Токаев и другие должностные лица почтят память умерших от коронавируса перед резиденцией Акорда, передает zakon.kz.
Президент объявил 13 июля днем общенационального траура по умершим от коронавируса. В связи с этим с 00:00 по всей стране приспущен государственный флаг.
Перед резиденцией Акорда глава государства Касым-Жомарт Токаев и другие должностные лица почтят память жертв пандемии коронавируса. Церемония будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов, - написал пресс-секретарь Президента Берик Уали в Facebook.
Сегодня в 12.00 по времени города Нур-Султана по всей стране будет объявлена минута молчания.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5031621-2202590ad51082eb024b237d0aef49a0
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...