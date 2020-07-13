В УОЗ Алматы разъяснили, как госпитализируют в инфекционные стационары

В инфекционный стационар госпитализируют людей, у которых тест на ПЦР - положительный.

В соцсетях часто встречаются сообщения, что людей с признаками коронавируса, которые приезжают в новый модульный инфекционный госпиталь в Алматы, отказываются госпитализировать. В Управлении общественного здоровья города разъяснили схему госпитализации, передает zakon.kz.

Модульный стационар является инфекционным стационарном, в котором проводят лечение для больных с подтвержденным диагнозом КВИ. Госпитализация в данный стационар осуществляется непосредственно по показаниям участкового врача поликлиники либо службой скорой медицинской помощи, - сообщили в Управлении.

Там отметили, что это касается и других инфекционных стационаров.

Если у человека симптомы коронавирусной инфекции, необходимо было обратиться в поликлинику к участковому врачу, который оценит тяжесть состояния пациента и при необходимости направит на лечение в провизорный стационар либо в инфекционный с наличием положительного результата ПЦР анализа.

Подчеркиваем, что в инфекционный стационар госпитализируют людей, у которых тест на ПЦР - положительный, - отметили в УОЗ Алматы.

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