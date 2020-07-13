Мамин выразил соболезнования семьям умерших от COVID-19
Уверен, что предпринимаемые меры позволят нам остановить распространение пандемии.
Фото : ПМ13 июля 2020, 10:59
Премьер-Министр РК Аскар Мамин выразил соболезнование семьям умерших от коронавирусной инфекции казахстанцев, сообщает zakon.kz.
Мамин отметил, что в это непростое время Казахстан ведет борьбу с пандемией коронавируса.
Болезнь уносит жизни наших сограждан. Разделяя горечь утраты, выражаю глубокие соболезнования родным и близким умерших. По решению Главы государства 13 июля объявлен Днем общенационального траура в память об умерших от COVID-19 казахстанцах. Уверен, что предпринимаемые меры позволят нам остановить распространение пандемии, в очередной раз проявив стойкость, твердую волю и несокрушимую веру нашего народа в свои силы, - отметил глава правительства.
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