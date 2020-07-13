Армения заявила о возобновлении артобстрела с азербайджанской стороны

Боестолкновение произошло на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении.

Минобороны Армении заявило, что Азербайджан возобновил с утра понедельника артиллерийский обстрел армянских позиций, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье боестолкновение произошло на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных.

По информации Баку, погибли трое азербайджанских военных, армянские военные тоже понесли потери. Минобороны Армении же заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По данным Еревана, Азербайджан понес потери, а Армения - нет.

После двух-трехчасовой паузы, утром противник возобновил провокационные действия, продолжив артиллерийский обстрел армянских позиций. Подразделения ВС Армении дали соразмерный ответ, - сообщила пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.

По ее словам, не исключен рост потерь в азербайджанских ВС.

В пресс-службе минобороны Азербайджана в ночь на понедельник заявили, что армянские военные обстреливают село на границе. В свою очередь, Степанян сообщала, что обстрелы с различной интенсивностью ведутся с азербайджанской стороны, "все попытки противника нейтрализуются".

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