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Доллар немного подешевел

Курс доллара снизился на 0,94 тенге.

Фото : yandex.kz13 июля 2020, 11:18

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 411,61 тенге (-0,94), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 411,4-412,9 тенге, евро - 466-468 тенге, рос. рубль - 5,78-5,83 тенге.

Тем временем мировые цены на нефть снижаются на сегодняшних торгах.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,72% — до $42,93 за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,76%, составив $40,24 за баррель.


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