Назначен председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности

С августа 2019 года по настоящее время он занимал должность директора Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и новых технологий РК.

Марат Карабаев назначен на должность председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК, передает zakon.kz.

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев Марат Каримжанович назначен на должность председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Об этом сообщает Пресс-служба Премьер-Министра РК.

Марат Карабаев родился 4 июля 1987 года в Ташкентской области Республики Узбекистан. Окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт, Уорвикский университет (Великобритания), Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати.

Трудовую деятельность начал в 2011 году экспертом управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений Комитета водного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК.

С 2011 по 2013 годы — главный эксперт управления технологического развития сервисной индустрии Департамента новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2014-2015 годы — заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области.

В 2015-2017 годы — руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.

В 2018-2019 годы — директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

С августа 2019 года по настоящее время занимал должность директора Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и новых технологий РК.

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