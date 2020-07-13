Сбежавшая из Китая вирусолог не проводила исследований - Университет Гонконга

Факты, изложенные в интервью, не имеют научной основы и больше похожи на слухи и домыслы.

В Университете Гонконга прокомментировали интервью вирусолога Ли Мэн Янь телеканалу Fox News, в котором она утверждала, что власти Китая скрывали данные о коронавирусе в самом начале, передает zakon.kz.

Помимо этого, она утверждала, что ее руководители просили не изучать эту тему дальше и "не переходить черту".

По сообщению университета, Янь покинула университет аспирантом.

Университет Гонконга отмечает, что содержание интервью не согласуется с ключевыми фактами. В частности, доктор Янь никогда не проводила никаких исследований по передаче нового коронавируса от человека к человеку в стенах университета в течение декабря 2019 и января 2020 годов, что является ее центральным утверждением в интервью, - сообщили в вузе.

Также в университете заметили, что факты, изложенные в интервью, не имеют научной основы и больше похожи на слухи и домыслы.

Мы больше не будем комментировать этот вопрос, - заключили в Университете Гонконга.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!