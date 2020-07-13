Сбежавшая из Китая вирусолог не проводила исследований - Университет Гонконга
Факты, изложенные в интервью, не имеют научной основы и больше похожи на слухи и домыслы.
Фото : ust.hk13 июля 2020, 11:41
В Университете Гонконга прокомментировали интервью вирусолога Ли Мэн Янь телеканалу Fox News, в котором она утверждала, что власти Китая скрывали данные о коронавирусе в самом начале, передает zakon.kz.
Помимо этого, она утверждала, что ее руководители просили не изучать эту тему дальше и "не переходить черту".
По сообщению университета, Янь покинула университет аспирантом.
Университет Гонконга отмечает, что содержание интервью не согласуется с ключевыми фактами. В частности, доктор Янь никогда не проводила никаких исследований по передаче нового коронавируса от человека к человеку в стенах университета в течение декабря 2019 и января 2020 годов, что является ее центральным утверждением в интервью, - сообщили в вузе.
Также в университете заметили, что факты, изложенные в интервью, не имеют научной основы и больше похожи на слухи и домыслы.
Мы больше не будем комментировать этот вопрос, - заключили в Университете Гонконга.
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