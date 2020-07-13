В Алматы незаконно продавали медицинские маски

Все изъятые маски (7,4 млн штук) приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

Антикоррупционная служба Алматы сообщила о пресечении незаконной реализации медицинских масок в крупных объемах, передает zakon.kz

В ходе проведения следсвенно-оперативных мероприятий 12 июля около 16:40 часов при проведении контрольного закупа медицинских масок в количестве 1 млн штук на сумму 27 млн тенге (2 грузовых автомобиля) на территории частного дома, задержаны 3 подозреваемых. Они, с целью скрыть свою преступную деятельность поясняют, что товар им не принадлежит, о происхождении медицинских изделий ничего пояснить не могут, - сообщили в Антикоррупционной службе Алматы.

В ходе следственных мероприятий Антикоррупционная служба установила, что эти маски завезены со складов, расположенных в поселке Байсерке Алматинской области , где находится основная часть незаконно реализуемой продукции. Следователи обнаружили на данном складе 6,4 млн масок.

Все изъятые маски (7,4 млн штук) приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

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