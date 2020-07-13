Как лечиться от коронавируса в домашних условиях

Самое сложное в борьбе с коронавирусом - это справиться с интоксикацией.

Психотерапевт Жибек Жолдасова рассказала в подробностях, как соблюдать протокол лечения от коронавируса в домашних условиях, передает zakon.kz.

Вот приложение с 10-го протокола лечения ковид МЗ РКк. Эта таблица для всех, кто лечится дома от КВИ. Ковид имеет затяжной характер, то есть болеть вы будете 2-3 недели (кто-то легче, кто-то тяжелее). Каждый день отмечайте в таблице температуру тела. Важно считать, сколько дней у вас сохраняется температура выше 38,5. При температуре тела выше 38,5 сбивайте жаропонижающими - парацетамол, ибупрофен, нимесулид, диклофенак, ксефокам и тд. Не надо ждать, когда температура поднимется до 40 и выше. Если самочувствие плохое и при температуре 38, то тоже надо давать жаропонижающие средства, - написала она на своей странице в Facebook.

Она пояснила, что частота дыхания измеряется за минуту. Вдох и выдох считается одним циклом.Посчитайте, сколько за минуту сделано циклов вдох-выдох. Дыхание может управляться сознанием, поэтому старайтесь членам семьи считать дыхание незаметно для них, например, при просмотре телевизора. Так вы получите более достоверные данные.

Считаете дыхательные движения, положив руку на грудную клетку, или со стороны фиксируя движения грудной клетки. В среднем норма дыхания 14-18 движений в минуту. Учащенное дыхание до 24 в минуту, оно может быть и как реакция на повышение температуры тела. Частота дыхания выше 24 в минуту - это одышка, значит надо срочно сообщать врачу и вызывать скорую.

Пульс считаете на запястье со стороны ладони под большим пальцем. Тоже засеките время одну минуту. Норма пульса 60-80 ударов в минуту. При вирусной интоксикации пульс может повышаться до 90-95 в минуту. Если пульс 100 и выше за минуту, то тоже сообщаете врачу и вызываете скорую.

Все остальные параметры тоже записывайте в таблицу и каждый раз показывайте врачам.

Самое сложное в борьбе с коронавирусом - это справиться с интоксикацией, которая дает сильную слабость, головные боли, тошноту, температуру. Больше пейте жидкости 30-50 мл на кг веса в сутки.

Если одышки нет, то не обязательно проводить КТ или рентген легких (цифровой рентген-аппарат тоже хорошо показывает вирусную пневмонию).Поражение легких до 40% можно лечить дома, одышка почти не появляется, - отметила врач.

Специалист отметила, что если у вас есть очаги хронической инфекции (бронхит, астма, тонзиллит, пиелонефрит и тд), то только в этом случае надо думать про антибиотики.

Можно сдать общий анализ крови, СРБ. При ухудшении состояния - прокальцитониновый тест, который покажет надо назначать антибиотики или нет. Вирусная пневмония антибиотиками не лечится.

Жибек Жолдасова отметила, что кашель при КВИ часто идет из-за фарингита, ларингита - то есть, воспаление в горле. Поэтому не надо лишний раз пить отхаркивающие средства. Вирусная пневмония кашля почти не дает, внутри легких нет гноя и мокроты, которые надо выводить.

АД - это артериальное давление. Измеряете тонометром. Электронный тонометр еще и пульс показывает.

Если у вас есть повышенный риск тромбообразования - сердечно-сосудистые заболевания (проблемы с сердцем, гипертония, сахарный диабет, перенесенные ранее инсульты и инфаркты, ожирение, лежачее состояние и тд), то обсудите с врачом назначение антикоагулянтов. Не надо принимать антикоагулянты просто так, можете спровоцировать кровотечение.

И помните, что большинство перенесет КВИ в легкой форме - 80%. Из оставшихся 20%, 18-19% перенесут в средней степени тяжести, что можно лечить дома. И только 1-2% - это тяжелые пациенты с ковидной пневмонией и поражением легких более 40%.

10-й протокол лечение можно посмотреть здесь.

Также Жибек Жолдасова рекомендует посмотрите страницу ассоциации семейных врачей Казахстана (АСВК), они подробно пишут все рекомендации и консультируют всех.

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