Коронавирус в мире: число зараженных приближается к 13 млн

Самое большое количество зараженных по-прежнему в США

Число зараженных коронавирусом составило 12 910 357 человек. Об этом свидетельствуют последние данные Университета Джонса Хопкинса, передает zakon.kz.

Из них 3 304 942 случая в США (погибли 135 205 человек), 1 864 681 в Бразилии (погибли 72 100 человек), 878 254 в Индии (погибли 23 174 человека).

В России 726 036 подтвержденных случая с 11 318 погибшими.

Вчера, 12 июля, ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире. Было выявлено 230 370 случаев инфицирования

Предыдущий рекорд был установлен 10 июля, когда за сутки выявили более 228 тысяч заражений.

Ранее также сообщалось о том, что ВОЗ направила группу экспертов в Китай для выяснения причин пандемии коронавируса. Специалисты будут выяснять, действительно ли коронавирус передался от животного к человеку.

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