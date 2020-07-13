Нигматулин и Ашимбаев почтили память жертв пандемии коронавируса
На зданиях Мажилиса и Сената приспущены государственные флаги.
Фото : Ж.Куспанова13 июля 2020, 12:29
Председатели Мажилиса и Сената Парламента Нурлан Нигматулин и Маулен Ашимбаев почтили память казахстанцев, скончавшихся от коронавируса, сообщает zakon.kz.
Сегодня на зданиях Мажилиса и Сената приспущены государственные флаги.
В День общенационального траура, объявленный Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в Парламенте состоялась памятная церемония по гражданам, ставшим жертвами пандемии коронавируса.
Спикеры Мажилиса и Сената Парламента Казахстана Нурлан Нигматулин и Маулен Ашимбаев от имени всего депутатского корпуса почтили память скончавшихся от коронавируса казахстанцев минутой молчания.
Депутаты Парламента Республики Казахстан, разделяя боль и горечь утраты, выражают глубокие соболезнования казахстанцам, потерявших своих родных и близких во время пандемии коронавируса.
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