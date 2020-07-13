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Умерла жена Джона Траволты

Она умерла от рака молочной железы.

Фото : dusk.show13 июля 2020, 12:31

Американская актриса Келли Престон, жена голливудской звезды Джона Траволты, умерла в возрасте 57 лет. Об этом Траволта сообщил в Instagram, передает zakon.kz.

По словам актера, его жена в течение двух лет боролась с раком молочной железы. Актер поблагодарил медицинский персонал, который помогал ей в лечении. Также он выразил благодарность друзьям и близким.

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Публикация от John Travolta (@johntravolta) 12 Июл 2020 в 10:20 PDT

Джон Траволта женился на Келли Престон в 1991 году на съемках комедии "Эксперты". Через год у них родился сын Джетт. У мальчика был диагностирован синдром Кавасаки, и в январе 2009 года 16-летний первенец артиста скончался после эпилептического припадка.

Престон снялась в таких фильмах, как "Нечего терять", "Джерри Магуайер", "Близнецы", "Беги" и "Смертный приговор".


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