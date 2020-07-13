Умерла жена Джона Траволты
Она умерла от рака молочной железы.
Американская актриса Келли Престон, жена голливудской звезды Джона Траволты, умерла в возрасте 57 лет. Об этом Траволта сообщил в Instagram, передает zakon.kz.
По словам актера, его жена в течение двух лет боролась с раком молочной железы. Актер поблагодарил медицинский персонал, который помогал ей в лечении. Также он выразил благодарность друзьям и близким.
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Джон Траволта женился на Келли Престон в 1991 году на съемках комедии "Эксперты". Через год у них родился сын Джетт. У мальчика был диагностирован синдром Кавасаки, и в январе 2009 года 16-летний первенец артиста скончался после эпилептического припадка.
Престон снялась в таких фильмах, как "Нечего терять", "Джерри Магуайер", "Близнецы", "Беги" и "Смертный приговор".
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