В Караганде продолжают выявлять работающие во время карантина увеселительные заведения

Руководству работавшего клуба грозит штраф - 230 МРП (около 640 тысяч тенге).

В Караганде продолжают выявлять работающие увеселительные заведения, чья деятельность запрещена во время карантина, сообщает zakon.kz.

ЦОР регионального оперативного штаба Карагандинской области 11 июля провёл рейды по соблюдению требований, установленных санитарными правилами.

Среди нарушителей оказался популярный в городе кальянный клуб. Внутрь заведения впускали только постоянных клиентов, которые, созвонившись с администратором, бронировали столики.

Руководству работавшего клуба грозит штраф - 230 МРП (около 640 тысяч тенге). Отдыхающих в увеселительном заведении привлекать к ответственности не будут.

Как отмечают полицейские, чаще всего игнорируют требования карантина развлекательные заведения.

Также привлечены к ответственности некоторые карагандинские кафе и автомойки, нарушающие ограничение по времени работы. К тому же, объекты питания нередко размещают за столиками своего заведения более 30 человек, что тоже противоречит карантинным нормам.

В очередной раз напоминаем карагандинцам, что, посещая увеселительные заведения и разного рода клубы, чья деятельность запрещена во время карантина, вы подвергаете опасности не только своё здоровье, но и здоровье своих близких.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!