Где в мире быстрее всего распространяется коронавирус

В большинстве стран мира вирус не находится под контролем, ситуация ухудшается.

На данный момент зарегистрировано более 12,9 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 188 странах (+188 тыс. за сутки), из них вылечилось 7,1 млн человек (+111 тыс. за сутки), умеро 569 тыс. человек (+3939 за сутки). BBC накануне проанализировал, на каких континентах и в каких странах мира COVID-19 на данный момент распространяется быстрее, передает zakon.kz.

В четверг глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что в большинстве стран мира вирус не находится под контролем, ситуация ухудшается.

ВОЗ заявляет, что пандемия еще не достигла своего пика в Центральной и Южной Америке, где Бразилия наиболее пострадала до сих пор. Число погибших составляет более 71 тыс. человек.

Мексика в настоящее время занимает пятое место в мире по количеству погибших: более 34 тыс. человек погибло из почти 300 тыс. подтвержденных случаев.

Колумбия объявила, что расширяет свою общенациональную локализацию и карантинные меры более чем на две недели после того, как в нескольких городах участились случаи смерти.

В настоящее время в Индии зарегистрировано более 850 тыс. подтвержденных случаев, что является третьим по величине показателем в мире, и в субботу наблюдался самый большой всплеск, причем за 24 часа зарегистрировано более 27 тыс. случаев.

Нынешний всплеск случаев заболевания происходит, несмотря на более раннюю общенациональную блокировку, которая длилась более двух месяцев. Почти дюжина индийских штатов в настоящее время восстановили частичные блокировки.

Южная Африка и Египет стали свидетелями самых крупных вспышек болезни в Африке. Однако сообщается, что в некоторых частях континента показатели тестирования крайне низки, поэтому это может искажать официальные оценки распространения вируса.

За последние две недели в Южной Африке число подтвержденных случаев удвоилось.

Отмечаются ли какие-либо страны "вторую волну" случаев?

Предыдущие пандемии разворачивались в "волнах" инфекций, и новые вспышки возобновлялись после того, как первоначальный пик стихает. Эксперты в области здравоохранения считают, что COVID-19 может следовать аналогичной схеме, но нет твердого соглашения о том, что именно представляет собой вторую волну.

Несмотря на то, что в ряде стран наблюдался рост числа случаев заражения после того, как оказалось, что вирус находится под контролем, они все еще могут находиться на первых этапах вспышки. И возрастающие случаи могут иногда сводиться к увеличению объемов тестирования.

В мае и июне возобновился рост числа случаев заболевания в Иране, но в последние недели они стабилизировались.

В Израиле также наблюдался всплеск случаев, поскольку в конце мая ограничения были сняты.

В Австралии город Мельбурн в настоящее время начал вторую тюрьму после недавнего всплеска инфекций, когда жителям запретили покидать дом в течение шести недель, за исключением основных причин.

Тем временем Саудовская Аравия запретила международным посетителям совершать хадж в этом году в попытке контролировать вспышку инфекции.

В США наблюдается рекордное количество подтвержденных ежедневных случаев, причем в последние дни эта цифра превысила 60 тыс.

Смертности падали до недавнего времени, но начали расти за последнюю неделю.

В субботу Северная Каролина, Южная Каролина, Орегон, Гавайи и Аляска зафиксировали свои самые высокие суточные значения для случаев коронавируса. За последние десять дней Флорида дважды сталкивалась с рекордными ежедневными случаями.

В среду высокопоставленный чиновник по вопросам инфекционных заболеваний в стране доктор Энтони Фаучи призвал некоторые штаты подумать о приостановке послабления карантина.

Белый дом заявил, что рост числа случаев является результатом повышения производительности в США. Но доктор Фаучи предупредил, что более высокий процент положительных тестов "не может быть объяснен увеличением тестирования".

На сегодняшний день в США зарегистрировано более трех миллионов случаев заражения вирусом и более 130 тыс. случаев смерти.

Вашингтонский университет прогнозирует, что число погибших может достичь 175 тыс. к октябрю, хотя и говорится, что оно может быть уменьшено до 150 тыс., если 95% американцев будут носить маски на публике.

В субботу президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии носил маску на публике.

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