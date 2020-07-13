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В Казахстан придут дожди

Возможно выпадение града.

Фото : lh3.googleusercontent.com13 июля 2020, 15:06

На западе и востоке Казахстана ожидают дожди, сообщает zakon.kz.

РГП "Казгидромет" рассказал о погоде на 14-16 июля.

По информации метеорологов, практически на всей территории Казахстана сохраняется сухая и жаркая погода.

Это связано с блокирующим высотным гребнем, который способствует поступлению горячего воздуха с районов Ирана и Ирака. На западе и востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града, - отметили синоптики.


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