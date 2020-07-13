Скончалась известный казахстанский журналист Мира Кудабаева-Мустафина

Коллеги и друзья выражают соболезнования ее родным и близким.

В Алматы в возрасте 53 лет скончалась журналистка Мира Кудабаева-Мустафина, передает zakon.kz со ссылкой на Liter.kz.

Мира Кудабаева-Мустафина более 10 лет проработала в газете "Литер".

"Мира была душой газеты, ее энергией. Ее таланта хватало на все. Нет тем, за которые бы она не бралась. Она была настоящим другом и светлым человеком. Это невосполнимая потеря для всей редакции", – выразил свои соболезнования директор ТОО "Айқын-Литер" — главный редактор газеты "ЛИТЕР" Нурай Уразов.

"Сегодня, в День национального траура, умерла замечательный журналист газеты "Литер" Мира Кудабаева-Мустафина. Второй настолько импозантной, необычной и всеми узнаваемой женщины просто нет. Достаточно было провести с ней день, чтобы запомнить ее навсегда.

Мира была символом газеты долгое время, она ее возила в Африку, таскала на встречи и круглые столы, по-настоящему любила свое родное издание. Мира внесла свой вклад и в развитие сайта, за который переживала с первого дня. Это было неожиданно для всех, еще на днях Мира писала, что идет на поправку, а сегодня узнали, что ее не стало. Покойся с миром, Мира. Мы тебя не забудем!", – сказал главный редактор сайта Liter.kz Кирилл Жданов.

Мира Кудабаева-Мустафина написала множество материалов на различные темы, в том числе, по медицине. Она – автор статей о культуре. Кроме того, журналистка часто писала о Вооруженных силах Казахстана.

"До сих пор не могу поверить в это. Для всей редакции и людей, кто работал рядом с Мирой, новость о ее смерти стала шоком и большим потрясением. Она была душой и сердцем нашего издания, членом нашей большой семьи. Выражаю соболезнования родным и близким, пусть земля будет пухом… ", – сказал заместитель главного редактора газеты "ЛИТЕР" Всеволод Хван.

"Трудно поверить. Она была огоньком в нашем коллективе, не представляю, как так случилось. Офис всегда был наполнен ее смехом", — сказала коллега Миры Кудабаевой-Мустафиной по газете "ЛИТЕР" Сабина Тулеубаева.

Мира Кудабаева-Мустафина имела множество государственных наград и грамот. В их числе почетная грамота партии Nur Otan, почетная грамота и премия Фонда Первого Президента-Лидера нации, медаль ООН "За вклад в сохранение мира" и "За участие в миротворческой операции" (Ирак), почетная грамота мэра города Анкара (Турция), первая и вторая премия конкурса журналистских работ по освещению темы снижения смертности от болезней системы кровообращения "От сердца к сердцу", почетная грамота, диплом, премия ОФ "Вместе против рака" и многое другое.

Все желающие оказать помощь семье Миры могут направить средства ее дочери Диане: карточка Kaspi Gold привязана к телефону 8-701-721-00-73.

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