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Женщина сорвалась с Гранд Каньона во время фотосессии

Очевидцы сняли инцидент на камеру.

Фото : Pixabay13 июля 2020, 15:29

Мария Андреа Сальдаго Лопес оступилась и упала в Гранд Каньон в США. Об этом пишет The Sun, передает zakon.kz.

Инцидент сняли на видеокамеру. Слышно, как испуганные туристы кричали в ужасе. Многие из них отчаянно звали на помощь.

Сообщается, что 59-летняя женщина совершала пеший поход по бездорожью и фотографировала окрестности Мейтер-Пойнт. Лопес упала в момент фотосессии со своей семьей. Спасатели обнаружили ее тело в 100 футах ниже края мыса Мейтер-Пойнт.

Сотрудники Национального парка призывают всех посетителей оставаться на специально отведенных тропах и дорожках, всегда держаться на безопасном расстоянии от края и оставаясь за перилами и заборами на смотровых площадках, - заявили рейнджеры.

Это не первый подобный случай. В прошлом месяце 49-летняя Кэтрин Хоу получила тепловой удар и умерла. По меньшей мере три человека погибли на этом месте в 2019 году, а еще 17 посетителей погибли за несколько лет до этого.


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