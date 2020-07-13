Антикоагулянты не рекомендовано принимать самостоятельно

Могут быть осложнения в виде желудочно-кишечного кровотечения, язвообразования или других побочных эффектов.

Фото : alev.biz

Антикоагулянты не рекомендовано принимать самостоятельно, заявила на брифинге доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный пульмонолог Алматы Сауле Касенова, передает корреспондент zakon.kz. Изменяются подходы. То есть механизм развития заболеваний уточняется, каждый раз расширяется. Теперь когда воочию видим, что причина отдышки и развитие дыхательной недостаточности является образования микротромбов, который нарушает газообмен легких, то как можно это решить? Назначаем препараты, которые разжижают кровь, уменьшают сгущение крови, который предотвращает образование микротромбов, — сказала Касенова на брифинге в СЦК. Она напомнила, что в последний протокол лечения коронавирусной инфекции от 4 июля, туда вошли антиагреганты, антикоагулянты, подробно расписаны схемы. Доктора знают эти препараты, но назначать самостоятельно я не рекомендую. Были случаи, когда пациент говорил о приеме ацетилсалициловой кислоты по 5 таблеток сразу, чтобы избежать появления тромбов. Но могут быть осложнение, может начаться желудочно-кишечное кровотечение, язвообразование, то есть могут быть побочные эффекты. Препараты назначаются для разжижения крови только в лечебной дозе. Выбор препарата остается за врачом, а контроль при назначении – анализ крови, — объяснила пульмонолог. Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке