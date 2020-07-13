Семья погибшего в ДТП с Ефремовым попросила 40 млн рублей

Несколько томов уголовного дела скоро направят в прокуратуру.

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, попросила возместить моральный ущерб в размере более 40 миллионов рублей. Об этом пишет "Московский комсомолец", передает zakon.kz.

Несколько томов уголовного дела скоро направят в прокуратуру. Первыми с делом ознакомились представители потерпевших.

По данным газеты, в общем счете супруга, брат и два сына просят возместить моральный вред в размере более 40 миллионов рублей. Ранее потерпевшие отказывались от каких-либо возмещений от актера.

К компании потерпевших родственников не оставляет надежды примкнуть гражданская жена погибшего Сергея Захарова.

Михаил Ефремов 8 июня на своем автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Lada", за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее от полученных травм он умер в больнице.

Экспертиза показала, что актер в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, а в его крови нашли следы наркотиков.

Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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