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Медики объяснили применение кислорода на дому при COVID-19

Если пациент отказывается от госпитализации.

Фото : Zakon.kz13 июля 2020, 16:48

В настоящее время врачи назначают пациентам кислород, потому что одним из критериев развития дыхательной недостаточности является снижение сатурации кислорода, которое определяется врачами скорой помощи. Об этом на онлайн-брифинге в СЦК сказала доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный пульмонолог Алматы Сауле Касенова, передает корреспондент zakon.kz.

В настоящее время мы назначаем пациентам кислород, потому что одним из критериев развития дыхательной недостаточности – снижение сатурации кислорода, которое определяют врачи скорой помощи, которое определяют врачи скорой помощи. С помощью небольшого прибора они видят содержание кислорода в организме пациента, — напомнила Касенова.

Так, по ее словам, если содержание меньше 95-93 %, то они подлежат и рекомендуется врачами для стационарного лечения. Если пациент отказывается от госпитализации, то ему открывают стационар на дому.

Если сатурация менее 90 %, то назначается кислород. Что мы можем посоветовать дома? Если есть кислородные концентраторы, то дается пациенту кислородный концентратор. Это кислород, который подается пациенту со скоростью в среднем 5 л в минуту через воду. Потому что чистый кислород может вызвать ожоги и повреждения слизистой, в том числе и легких. Кислород, который подается в отделениях реанимации и в палатах интенсивной терапии, то кислород увлажненный. По поводу кислорода, который смешивается с другими газами, у меня такой информации нет, — объяснила пульмонолог.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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