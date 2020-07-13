Члены ЦИК Казахстана почтили память умерших от коронавируса

Среди умерших был заместитель председателя избирательной комиссии города Текели Алматинской области.

Члены Центральной избирательной комиссии Казахстана почтили память погибших от коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

Заседание, посвященное итогам выдвижения кандидатов в депутаты Сената Парламента, началось с минуты молчания.

Сегодня в стране объявлен День траура по погибшим от коронавирусной инфекции. Вы все знаете об этом. Есть жертвы и среди работников избирательной системы. Скончался заместитель председателя избирательной комиссии города Текели Алматинской области Бакен Жаманкулов, - сказал председатель ЦИК Берик Имашев.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Отметим, 13 июля в Казахстане объявлено Днем общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса. По всей стране приспущены государственные флаги, теле и радио каналы не транслируют развлекательные программы.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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