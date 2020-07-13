Члены ЦИК Казахстана почтили память умерших от коронавируса
Среди умерших был заместитель председателя избирательной комиссии города Текели Алматинской области.
Фото : baigenews.kz13 июля 2020, 17:01
Члены Центральной избирательной комиссии Казахстана почтили память погибших от коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.
Заседание, посвященное итогам выдвижения кандидатов в депутаты Сената Парламента, началось с минуты молчания.
Сегодня в стране объявлен День траура по погибшим от коронавирусной инфекции. Вы все знаете об этом. Есть жертвы и среди работников избирательной системы. Скончался заместитель председателя избирательной комиссии города Текели Алматинской области Бакен Жаманкулов, - сказал председатель ЦИК Берик Имашев.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Отметим, 13 июля в Казахстане объявлено Днем общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса. По всей стране приспущены государственные флаги, теле и радио каналы не транслируют развлекательные программы.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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