Легенда Болливуда Амитабх Баччан заразился коронавирусом

Вирус выявили у всей его семьи.

Три поколения популярной семьи Болливуда заболели коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на BBC.

Положительные результаты выявили у Амиттабха Баччана, Айшварии Рай, ее мужа, актера Абхишека и восьмилетней дочери Арадхьи.

Мужчины были доставлены в больницу с легкими симптомами. Они будут находиться под наблюдением врачей. Абхишек Баччан сообщил, что его жена и дочь будут находиться дома в изоляции.

О заражении коронавирусом Амитабх Баччан сообщил в Twitter в субботу.

Пользователи сети и поклонники выразили поддержку актерам.

77-летний Баччан за пять десятилетий снялся в 200 фильмах. По стопам отца пошел и его сын Абхишек.

В последние месяцы актер помогал правительству в борьбе с коронавирусом.

В воскресенье в Индии было зафиксировано рекордное увеличение числа случаев заболевания на 27 100 человек. Общее число возросло почти до 850 000 - это третий по величине показатель заболеваемости в мире.

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