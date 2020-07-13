Легенда Болливуда Амитабх Баччан заразился коронавирусом
Вирус выявили у всей его семьи.
Три поколения популярной семьи Болливуда заболели коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на BBC.
Положительные результаты выявили у Амиттабха Баччана, Айшварии Рай, ее мужа, актера Абхишека и восьмилетней дочери Арадхьи.
Мужчины были доставлены в больницу с легкими симптомами. Они будут находиться под наблюдением врачей. Абхишек Баччан сообщил, что его жена и дочь будут находиться дома в изоляции.
О заражении коронавирусом Амитабх Баччан сообщил в Twitter в субботу.
Пользователи сети и поклонники выразили поддержку актерам.
77-летний Баччан за пять десятилетий снялся в 200 фильмах. По стопам отца пошел и его сын Абхишек.
В последние месяцы актер помогал правительству в борьбе с коронавирусом.
В воскресенье в Индии было зафиксировано рекордное увеличение числа случаев заболевания на 27 100 человек. Общее число возросло почти до 850 000 - это третий по величине показатель заболеваемости в мире.
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