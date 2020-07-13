Мажилисмены проверили аптеки в Актобе на наличие лекарств

Аптеки работают в штатном режиме и живые очереди, как ранее, не наблюдаются.

Нехватка лекарственных средств все еще остается актуальной для жителей Актюбинской области. Такие выводы сделали депутаты Мажилиса, посетившие с целью мониторинга крупные аптечные сети Актобе, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Депутаты Мажилиса Глеб Щегельский и Куралай Каракен совместно с сотрудниками антикоррупционной службы и проектного офиса "Ақтөбе - адалдық алаңы" провели мониторинг крупных аптечных сетей города Актобе: "Миллениум", "АРС", "Айболит", "Биосфера".

Жители Актюбинской области обеспокоены ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией и пневмонией. Актюбинцы неоднократно обращались к депутатам Парламента с просьбой проконтролировать ситуацию и обратить внимание на реализацию в аптеках региона лекарственных средств и практику ценообразования на них.

Несмотря на распространяемую информацию об обеспечении регионов лекарственными средствами единым оператором "СК-Фармация" проблема нехватки медицинских препаратов в Актобе все еще является актуальной.

Как показали результаты мониторинга, в проверенных аптеках наблюдается отсутствие таких востребованных сегодня лекарственных препаратов, как "Цефтриаксон", "Цеф ІІІ", "Метрид", "Лавомакс", "Парацетамол", "Цефазолин", "Аскорбиновая кислота", "Лидокоина гидрохлорид", "Амбро" и др.

Как заверили членов рабочей группы представители аптек, в ближайшее время ожидается поступление необходимых препаратов, согласно поданным им заявкам.

На сегодняшний день аптеки работают в штатном режиме и живые очереди, как ранее, не наблюдаются.

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