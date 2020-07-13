Какие меры приняты по стабилизации ситуации с COVID-19 в Казахстане

Теперь с привлечением потенциала всех общественных движений необходимо качественно донести информацию о необходимости соблюдения карантинного режима до каждого жителя страны.

На заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК Е. Тугжанова принят ряд важных решений по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, сообщает zakon.kz.

Во исполнение поручения главы государства для укрепления кадрового потенциала Атырауской области в регион будет направлено 102 высококвалифицированных специалиста, в Мангистаускую область - 56 специалистов.

Снижена предельная розничная цена одноразовых медицинских трехслойных масок со 118 до 85 тенге, т.е. на 28%.

С учетом объемов отечественного производства на сегодня в регионах сформирован месячный запас жаропонижающих и антибактериальных препаратов.

В страну доставлено 3,5 млн упаковок лекарственных средств, которые были распределены и доставлены между регионами. На текущей неделе будет организована поставка дополнительных востребованных лекарственных средств.

В связи с несоблюдением предписанных санитарно-эпидемиологических норм, Министерствам здравоохранения, внутренних дел, акиматам регионов поручено усилить работу мобильных групп с принятием всех мер, направленных на устранение выявляемых нарушений карантинного режима (для физических лиц предусмотрен административный штраф на сумму 30 МРП, для юридических лиц – 230 МРП).

Вместе с тем акиматами регионов в оперативном порядке приобретаются более 2600 единиц кислородных концентраторов и медицинских газов в целях обеспечения кислородной поддержкой пациентов, находящихся в стационарах.

Все строгие ограничительные меры в стране были приняты. Теперь с привлечением потенциала всех общественных движений необходимо качественно донести информацию о необходимости соблюдения карантинного режима до каждого жителя нашей страны, вплоть до отдельного района, поселка и двора, — подвел итоги Тугжанов.

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