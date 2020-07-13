В ВКО приносят соболезнования родным умерших от коронавируса

В Восточном Казахстане из-за пандемии умерли более 20 человек.

В Восточном Казахстане из-за пандемии погибло более 20 человек, в том числе медицинские работники, которые достойно боролись с коронавирусной инфекцией на передовой. В день общенационального траура восточноказахстанцы скорбят по ушедшим, сообщает zakon.kz.

Ушел из жизни заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии, ангиохирург, кардиохирург Университетского госпиталя медицинского университета Семея Бекжан Буланов. В 1998 году он окончил Семипалатинскую Государственную Медицинскую Академию. Свой трудовой путь начинал в МЦ СГМА с должности врача – ангиохирурга. С 2007-2008 года работал в ННМЦ в городе Астана (Нур-Султан) кардиохирургом. В 2009 году был назначен заведующим отделения сердечно-сосудистой хирургии УГ НАО «МУС».

За период его работы в отделении в практику внедрен ряд лечебно-диагностических манипуляций и современных методик операционных вмешательств. Такие как аортокоронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения, аортокоронарное шунтирование на работающем сердце. Под его руководством освоены и внедрены операции на брюшной и грудной аорте, пластические операции на брахеоцефальных сосудах.

За годы работы Бекжан Серикбосынович обучил и подготовил ряд ангиохирургов и кардиохирургов, непрерывно оказывал консультативную помощь больным в районах и городах области, на его счету множество успешно проведенных сложнейших операций, а главное – множество спасенных жизней, благодарных пациентов, получивших второе рождение.

За безупречную работу был награжден множеством грамот и благодарственных писем от акима города и области, а также награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения РК, стал обладателем нагрудного знака «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін».

В эти дни ушла из жизни ассистент кафедры факультетской терапии НАО «Медицинский университет Семей», врач-гастроэнтеролог высшей категории Нургуль Баркибаева. Нургуль Рамазановна в 1994 году закончила с отличием лечебный факультет Семипалатинского государственного медицинского института и была зачислена в клиническую ординатуру по специальности «Внутренние болезни» на кафедру госпитальной терапии. С 2000 года была ассистентом кафедры ныне факультетской терапии НАО «МУС». Она избрала научную направленность. Успешно совмещая медицинскую практику с научно-исследовательской деятельностью, за многие годы работы стала автором более 150 научных статей и тезисов, автор и разработчик проектов улучшения и стартапов, посвященных актуальным проблемам современной гепатологии. Она была ведущим специалистом – гастроэнтерологом Восточного региона, врачом высшей категории.

В числе жертв коронавирусной инфекции медсестра неврологического отделения взрослого стационара Университетского госпиталя НАО «МУС» Зейнеш Мукашева. В 1983 году она окончила Семипалатинское Медицинское училище, свою трудовую деятельность начала в Областной клинической больнице, неврологическом отделении взрослого стационара медицинской сестрой. Общий стаж работы в данном отделении 37 лет.

Ушел из жизни Дюсумбай Селиханов, он с 2009 по 2015 годы возглавлял управление сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области. В 1975 году окончил Семипалатинский зоотехническо- ветеринарный институт по специальности «ученый-зоотехник». Трудовую деятельность начал зоотехником в колхозе им. Ленина Урджарского района, затем 6 лет возглавлял данное хозяйство. С 1988-по 1993 годы работал в советских, партийных органах. Был акимом Урджарского района, заместителем акима области, а после руководителем Управления сельского хозяйства. За это время внес весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса региона.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции погиб глава крестьянского хозяйства «Труд» Александр Лехнер. С рождения и до последних дней Александр Павлович проживал в своём родном селе Петропавловка. Окончив среднюю школу, вступил в члены колхоза имени газеты «Казахстанская правда», отслужив в рядах Советской Армии, остался жить и работать в родном селе механизатором. В 1992 году одним из первых организовал в Бородулихинском районе семеноводческое крестьянское хозяйство «Труд», которое является образцовым и одним из ведущих во всем районе. Он был талантливым организатором и управленцем, своей многолетней плодотворной деятельностью внес весомый вклад в социально-экономическое развитие района. Его заслуги неоднократно были отмечены многочисленными грамотами и наградами, медалями и в 2019 году орденом «Құрмет».

Ушел из жизни начальник Управления полиции Усть-Каменогорска Даур Ибраев. Полковник полиции с 2000 года после окончания ведомственного вуза работал на должностях оперативно-следственных подразделений полиции Восточно-Казахстанской области. Руководил отделами внутренних дел Бородулихинского и Шемонаихинского районов. С 2016 года был начальником Управления полиции Усть-Каменогорска. За время службы он показал себя высоко дисциплинированным и грамотным офицером.

Жители Восточного Казахстана приносят свои глубокие соболезнования всем родным и близким погибших, скорбят о безвозвратной потере.

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