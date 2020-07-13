В Жамбылскую область доставлена крупная партия лекарств от коронавируса и пневмонии

Среди доставленных медикаментов есть антибиотики (1 300 ампул), антикоагулянты (2 585 ампул), витамины (45 170 ампул), дексаметазон (1 850 ампул).

В Жамбылской области решается вопрос дефицита медикаментов, используемых для лечения коронавируса и пневмонии. Данный вопрос находится на постоянном контроле руководства области.

Так, управление здравоохранения совместно региональным представительством ТОО «СК-Фармация» направляет заявки на недостающие препараты.

В результате, с 9 по 11 июля была доставлена крупная партия лекарств на общую сумму 98 млн. 383 тыс. тенге. Они предназначены для лечения COVID-19 и пневмонии.

Как отметил руководитель управления здравоохранения Марат Жуманкулов, лекарства уже распределены между областными стационарами. Сейчас медпрепараты отправляют в районные медучреждения.

Среди доставленных медикаментов есть антибиотики (1 300 ампул), антикоагулянты (2 585 ампул), витамины (45 170 ампул), дексаметазон (1 850 ампул).

Хочу также отметить, что на днях ожидается новая поставка лекарств. Мы отправили дополнительную заявку на 700 миллионов тенге, - сказал Марат Жуманкулов.

По его словам, медикаменты доставляются и в аптеки.

Заключены договоры с крупными поставщиками лекарств, которые обязуются вовремя доставлять товар. К примеру, на сегодня уже аптеки ТОО «Амир и Д» получили лекарства на сумму более 100 млн. тенге, - добавил М. Жуманкулов.

Необходимыми препаратами будут обеспечены и другие аптеки. Таким образом, вопрос нехватки лекарств поэтапно решается.

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