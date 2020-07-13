Озвучен гонорар Жумагулова за дебют в UFC

Несмотря на поражение, казахстанец заработал неплохие деньги.

Названа сумма, которую казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов получил за свой дебютный поединок в UFC на турнире UFC 251, передает zakon.kz.

По информации Тhe sports daily, наш соотечественник, проигравший в своем дебютном поединке бразильцу Раулиану Паиве, заработал 15 900 долларов. Из них 10 000 долларов Жумагулов получил за сам бой, 2 400 долларов — компенсация Жумагулову из гонорара Паивы за то, что бразилец не уложился в установленный вес, 3 500 долларов — поощрительная выплата, предусмотренная всем участникам турнира UFC 251, который прошел на Бойцовском острове (остров Яс, Абу-Даби, ОАЭ) во время продолжающейся пандемии коронавируса.

Добавим, что Паива заработал 25 100 долларов. Из них 12 000 долларов за сам бой, еще 12 000 долларов в качестве бонуса, 3 500 долларов — поощрительная выплата, предусмотренная всем участникам турнира UFC 251, за вычетом 2400 долларов, на которые был оштрафован бразилец.

Отметим, что решение судей отдать победу Паиве в бою с Жумагуловым было раскритиковано многими экспертами из мира ММА и болельщиками, многие посчитали, что победу больше заслужил казахстанец.

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