Турция сохранит Айя-Софию как объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Мы уважаем мнение тех, кто хочет, чтобы этот объект сохранялся как всемирное наследие. Мы должны сохранить наследие, которое оставили нам предки, – заявил Чавушоглу.

Турция продолжит сохранять Айя-Софию в Стамбуле как объект всемирного наследия ЮНЕСКО после ее превращения в мечеть, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

Мы категорически отвергаем комментарии, которые нарушают суверенное право Турции. Споры здесь неуместны. Мы уважаем мнение тех, кто хочет, чтобы этот объект сохранялся как всемирное наследие. Но когда он был открыт как мечеть много лет назад, ничего в нем не разрушалось. Мы должны сохранить наследие, которое оставили нам предки. Поэтому некоторые заявления со стороны ЮНЕСКО нас удивили, – заявил Чавушоглу в эфире телеканала TRT.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В конце прошлой недели турецкие власти объявили об изменении статуса собора. Он перестает быть музеем и становится мечетью.

ЮНЕСКО заявила, что глубоко сожалеет об этом решении.

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