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Один из кандидатов в депутаты Сената скончался в Алматинской области

У погибшего заместителя акима Алматинской области была диагностирована двусторонняя пневмония.

Фото : taldyk.info13 июля 2020, 18:16

Один из кандидатов в депутаты Сената Парламента скончался в Алматинской области от пневмонии, передает корреспондент zakon.kz.

Об этом сообщил представитель территориальной избирательной комиссии Алматинской области на заседании по итогам выдвижения кандидатов в депутаты Сената.

В Центральной избирательной комиссии подтвердили, что это погибший 10 июля заместитель акима Алматинской области Серикжан Бескемпиров. У него была диагностирована двусторонняя пневмония.


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