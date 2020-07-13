Один из кандидатов в депутаты Сената скончался в Алматинской области
У погибшего заместителя акима Алматинской области была диагностирована двусторонняя пневмония.
Фото : taldyk.info13 июля 2020, 18:16
Один из кандидатов в депутаты Сената Парламента скончался в Алматинской области от пневмонии, передает корреспондент zakon.kz.
Об этом сообщил представитель территориальной избирательной комиссии Алматинской области на заседании по итогам выдвижения кандидатов в депутаты Сената.
В Центральной избирательной комиссии подтвердили, что это погибший 10 июля заместитель акима Алматинской области Серикжан Бескемпиров. У него была диагностирована двусторонняя пневмония.
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