Один из кандидатов в депутаты Сената скончался в Алматинской области

У погибшего заместителя акима Алматинской области была диагностирована двусторонняя пневмония.

Один из кандидатов в депутаты Сената Парламента скончался в Алматинской области от пневмонии, передает корреспондент zakon.kz.

Об этом сообщил представитель территориальной избирательной комиссии Алматинской области на заседании по итогам выдвижения кандидатов в депутаты Сената.

В Центральной избирательной комиссии подтвердили, что это погибший 10 июля заместитель акима Алматинской области Серикжан Бескемпиров. У него была диагностирована двусторонняя пневмония.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!