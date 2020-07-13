Верховный Суд и Конституционный Совет почтили память погибших от COVID-19

В День общенационального траура.

13 июля 2020 года в День общенационального траура коллективы Верховного Суда и Конституционного Совета вышли к главному входу здания, передает zakon.kz.

В мероприятии приняли участие Жакып Асанов и Кайрат Мами. Участники акции минутой молчания почтили память жертв коронавирусной инфекции.

Верховный Суд и Конституционный Совет выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Вместе со страной весь судейский корпус скорбит и по безвременно ушедшим судьям и работникам судов. Память о них навсегда останется в наших сердцах, - сообщил руководитель пресс-службы Верховного суда Айдос Садуакасов.

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