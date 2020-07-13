В Атырауской области за выходные было выявлено 175 случаев нарушения режима карантина

Несмотря на обострение эпидемиологической ситуации, было зафиксировано множество случаев массового скопления людей и одно семейное мероприятие.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, больше всего нарушений режима карантина приходится на жителей Атырау, сообщает zakon.kz.

Во время рейда в области с 12 по 13 июля, только в городе Атырау зарегистрирован 81 случай нарушения режима карантина. Несмотря на то, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача Атырауской области, заведениям разрешено работать только по принципу "доставки на дом", рестораны и кафе продолжали кормить посетителей в помещении.

По сообщению службы коммуникаций Атырауской области, подобная ситуация была выявлена в девяти местах. В ходе рейда также выяснилось, что 24 продуктовых магазина продолжали заниматься торговлей в нерабочее время. Несмотря на обострение эпидемиологической ситуации, было зафиксировано 26 случаев массового скопления людей и один случай семейного мероприятия.

Несоблюдение карантинных требований встречалось и в Жылыойском районе. Было выявлено 5 семейных мероприятий, там проводились свадьбы и поминки. Несмотря на полный запрет передвижения в выходные дни, было зарегистрировано 30 случаев прогулок по улице без причины.

Зафиксированы случаи работы продуктовых магазинов в неположенное время, в Индерском районе- 4, в Курмангазинском районе- 3. Карантинный режим не нарушался только в Макатском районе. В итоге за два выходных дня, 81 нарушение режима карантина было выявлено в городе Атырау, 37 в Жылыойском районе, 4 в Индерском районе, 14 в Исатайском районе, 7 в Кызылкогинском районе, 23 в Курмангазинском районе и 9 в Махамбетском районе.

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