Туркестанцы почтили память жертв коронавируса

Мероприятие, которое началось с участием акима области, продолжилось одновременно у здания Центральной Туркестанской больницы и на Площади символов.

Сегодня в 12:00 по времени Нур-Султана в Казахстане прошла минута молчания. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев принял участие в траурном мероприятии и выразил соболезнования семьям погибших от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Распоряжением Главы государства 13 июля объявлено днем общенационального траура в Республике Казахстан.

Уважаемые туркестанцы! Уважаемые земляки! Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем общенационального траура по казахстанцам, ставших жертвами пандемии. В этом году коронавирусная инфекция нанесла катастрофический ущерб всему миру. К сожалению, эпидемия не обошла стороной и нашу страну. Я искренне разделяю Ваше горе и выражаю свои соболезнования родным и близким погибших, - сообщил Умирзак Шукеев через социальные сети.

"Следует отметить, мероприятие, которое началось с участием акима области, продолжилось одновременно у здания Центральной Туркестанской больницы и на Площади символов возле МКТУ им. Х.А.Яссауи. Церемония почтения памяти жертв пандемии прошла также во всех государственных учреждениях области" - говорится в сообщении пресс-службы акима региона.

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