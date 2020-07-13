В Туркестан прибыло более 1,5 млн ампул необходимых лекарственных средств

Акиматом области на обеспечение населения необходимыми лекарственными средствами из местного бюджета выделено 500 млн тенге.

Сегодня, 13 июля в Туркестан из соседней Республики Узбекистан прибыло 142 тыс. коробок с лекарствами на общую сумму 100 млн тенге, сообщает zakon.kz.

В том числе "Раствор аскорбиновой кислоты для инъекций" - 1 млн 420 тыс. ампул, "Ампулы для инъекций Дексаметазон" – 100 тыс. флаконов, и "Аспарин" – 30 тыс. ампул.

В сообщении региональной службы коммуникаций Туркестанской области говорится, что в мероприятии по приему необходимых медицинских препаратов приняли участие заместитель акима области С.Калкаманов, руководитель областного управления общественного здравоохранения М.Пашимов, а также главные врачи городских поликлиник.

Сегодня из соседнего государства в регион прибыл необходимый запас медикаментов для больных при пандемии коронавируса. Данные препараты будут распространены во все медицинские организации области и аптеки. Прибывший груз сможет обеспечить до 2 месяцев пациентов области. В ближайшую неделю из Турции также прибудет дополнительный запас лекарственных средств. В целом, акиматом области на обеспечение населения необходимыми лекарственными средствами из местного бюджета выделено 500 млн тенге, - сказал руководитель управления Марат Орынбасарулы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!