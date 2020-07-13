Наличие лекарств в аптеках Алматы можно узнать по горячей линии
В случае выявления фактов сговора в реагировании будут задействованы соответствующие органы.
Каждый случай отсутствия лекарств или завышения цен будет отдельно прорабатываться, передает zakon.kz.
В акимате города, сообщили, что в связи с повышенным спросом на определенные лекарственные препараты в городских аптеках Алматы, включая жаропонижающие и противовирусные препараты, ведется мониторинг наличия и цен на лекарства. На данный момент в городских аптеках имеются пользующиеся спросом препараты в достаточном количестве.
Заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев сообщил, что дополнительно к ранее прибывшим бортам с медикаментами ожидается поставка еще более 3 млн лекарств, включая жаропонижающие препараты, антикоагулянты и антибиотики.
На данный момент в Алматы необходимыми лекарственными препаратами обеспечено 105 аптек, имеющих оборот более 70%. В городе также строго регулируется наличие лекарств в аптеках и их цены: каждый случай отсутствия препаратов или завышения цен будет отдельно рассматриваться и прорабатываться, — сообщил Сапарбек Туякбаев.
Он также отметил, что в случае выявления фактов сговора в реагировании будут задействованы соответствующие органы.
Физические лица могут узнать о наличии в аптеках лекарств и адреса, по которым их можно приобрести, позвонив на горячую линию. Юридические лица также могут обратиться по этим номерам по вопросам поставки медикаментов.
Телефоны горячей линии по вопросам лекарственного обеспечения и завышения цен в Алматы:
+7 (775) 882 52 00,
+7 (775) 882 53 92,
+7 (775) 882 53 12,
+7 (775) 882 54 16,
+7 (775) 882 56 49.
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