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МИД РК призвал Азербайджан и Армению отказаться от использования силы

На фоне пандемии COVID-19 и ухудшения социально-экономической ситуации в мире, дальнейшая эскалация конфронтации может привести к непредсказуемым негативным последствиям.

Фото : пресс-служба МИД РК13 июля 2020, 20:45

МИД РК выступил с заявлением по случаю вооруженного столкновения на границе Азербайджана и Армении, сообщает zakon.kz.

Республика Казахстан глубоко обеспокоена произошедшим вооруженным инцидентом на азербайджано-армянской границе, повлекшим человеческие жертвы.

Призываем дружественные нам Азербайджанскую Республику и Республику Армения проявить сдержанность и отказаться от использования силовых средств для решения спорных вопросов.

На фоне пандемии COVID-19 и ухудшения социально-экономической ситуации в мире, дальнейшая эскалация конфронтации может привести к непредсказуемым негативным последствиям.

Выражаем надежду на скорейшее достижение мира и согласия, в первую очередь, в двустороннем формате. Готовы всячески содействовать поиску мирных путей разрешения конфликта в рамках международных организаций, включая площадки ООН, ОБСЕ, СНГ, СВМДА, - говорится в сообщении ведомства.

12 июля на границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка.


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