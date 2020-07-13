МИД РК призвал Азербайджан и Армению отказаться от использования силы
На фоне пандемии COVID-19 и ухудшения социально-экономической ситуации в мире, дальнейшая эскалация конфронтации может привести к непредсказуемым негативным последствиям.
Фото : пресс-служба МИД РК13 июля 2020, 20:45
МИД РК выступил с заявлением по случаю вооруженного столкновения на границе Азербайджана и Армении, сообщает zakon.kz.
Республика Казахстан глубоко обеспокоена произошедшим вооруженным инцидентом на азербайджано-армянской границе, повлекшим человеческие жертвы.
Призываем дружественные нам Азербайджанскую Республику и Республику Армения проявить сдержанность и отказаться от использования силовых средств для решения спорных вопросов.
На фоне пандемии COVID-19 и ухудшения социально-экономической ситуации в мире, дальнейшая эскалация конфронтации может привести к непредсказуемым негативным последствиям.
Выражаем надежду на скорейшее достижение мира и согласия, в первую очередь, в двустороннем формате. Готовы всячески содействовать поиску мирных путей разрешения конфликта в рамках международных организаций, включая площадки ООН, ОБСЕ, СНГ, СВМДА, - говорится в сообщении ведомства.
12 июля на границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка.
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