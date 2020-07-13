МИД РК призвал Азербайджан и Армению отказаться от использования силы

На фоне пандемии COVID-19 и ухудшения социально-экономической ситуации в мире, дальнейшая эскалация конфронтации может привести к непредсказуемым негативным последствиям.

Фото : пресс-служба МИД РК

МИД РК выступил с заявлением по случаю вооруженного столкновения на границе Азербайджана и Армении, сообщает zakon.kz. Республика Казахстан глубоко обеспокоена произошедшим вооруженным инцидентом на азербайджано-армянской границе, повлекшим человеческие жертвы. Призываем дружественные нам Азербайджанскую Республику и Республику Армения проявить сдержанность и отказаться от использования силовых средств для решения спорных вопросов. На фоне пандемии COVID-19 и ухудшения социально-экономической ситуации в мире, дальнейшая эскалация конфронтации может привести к непредсказуемым негативным последствиям. Выражаем надежду на скорейшее достижение мира и согласия, в первую очередь, в двустороннем формате. Готовы всячески содействовать поиску мирных путей разрешения конфликта в рамках международных организаций, включая площадки ООН, ОБСЕ, СНГ, СВМДА, - говорится в сообщении ведомства. 12 июля на границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке