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В Ассоциации фармдеятельности РК объяснили, чем вызваны очереди перед аптеками в Алматы

На данный момент приняты все необходимые меры для насыщения городского рынка лекарственными препаратами, — Марина Дурманова.

Фото : Almaty.tv13 июля 2020, 21:25

Очереди снаружи аптек Алматы вызваны требованием социального дистанцирования. Об этом сообщила Ассоциация фармдеятельности РК, передает zakon.kz.

В условиях пандемии коронавируса акиматом Алматы предприняты дополнительные меры для обеспечения городских аптек и больниц необходимыми лекарственными препаратами. Об этом сообщила президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности РК Марина Дурманова в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций Алматы.

В целях стабилизации рынка и обеспечения своевременного ввоза лекарственных средств были приняты решения по упрощению процедуры получения сертификации продуктов и процесса одноразового ввоза, а также по разрешению ввоза лекарств в незарегистрированных упаковках.

На сегодняшний день аптеки обеспечены достаточным количеством лекарств, в частности, жаропонижающими препаратами. Очереди снаружи аптек вызваны требованием социального дистанцирования. Тем не менее в связи с ажиотажем в городе было принято решение не отпускать в одни руки более 2-3 упаковок препаратов.

На данный момент приняты все необходимые меры для насыщения городского рынка лекарственными препаратами, — заключила Марина Дурманова.


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