Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Президент Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок

Он набрал 51,03% голосов.

Фото : facebook.com/andrzejduda14 июля 2020, 00:46

Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок, передает zakon.kz.

Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник глава Госизбиркома Сильвестр Марчиняк, пишет РИА Новости.

Он набрал 51,03% голосов. В Польше обработаны уже 100% протоколов. Дуда представлял правящую партию "Право и справедливость".

Его соперником был Рафал Тшасковский, представлявший оппозиционное объединение "Гражданская коалиция".

Второй тур выборов главы государства прошел в Польше 12 июля. Явка избирателей оставила 68,18%.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты