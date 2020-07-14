Президент Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок
Он набрал 51,03% голосов.
Фото : facebook.com/andrzejduda14 июля 2020, 00:46
Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок, передает zakon.kz.
Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник глава Госизбиркома Сильвестр Марчиняк, пишет РИА Новости.
Он набрал 51,03% голосов. В Польше обработаны уже 100% протоколов. Дуда представлял правящую партию "Право и справедливость".
Его соперником был Рафал Тшасковский, представлявший оппозиционное объединение "Гражданская коалиция".
Второй тур выборов главы государства прошел в Польше 12 июля. Явка избирателей оставила 68,18%.
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