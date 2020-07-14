Человечество на карантине потратило 200 млрд часов в месяц на приложения

Граждане вынуждены подолгу находиться дома, пытаясь развлечь себя.

Проводимое пользователями в приложениях время во II квартале 2020 года выросло на 40%, сообщает zakon.kz.

В докладе аналитической компании App Annie говорится, что в среднем за месяц этого квартала пользователи со всего мира потратили на различные приложения рекордные 200 млрд часов.

В то время как некоторые рынки, например Китай и Южная Корея, начали восстанавливаться от COVID-19, такие рынки, как Индия, Бразилия и Россия, продолжают работать над контролем пандемии - отмечают авторы доклада.

В России время, которое люди проводили в приложениях, выросло на 15% в сравнении с четвертым кварталом прошлого года, составив 7,3 млрд часов. В Индии этот показатель вырос на 35%, в Италии и Испании — на 30%, в Индонезии — на 25%, в Бразилии — на 20%, а в США — на 15%.

В первую очередь люди стали больше времени уделять мобильным телефонам из-за карантинных мер, предпринятых мировыми правительствами. Граждане вынуждены подолгу находиться дома, пытаясь развлечь себя.

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