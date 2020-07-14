Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 миллионов человек

По всему миру зарегистрировано 13 048 249 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 13 миллионов, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 13 006 764.

Скончались, по информации университета, 570 776 человек с COVID-19. Выздоровели за все время 7 163 038 человек.

Согласно опубликованным данным, наибольшее число выявленных случаев зафиксировано в США (3 353 348), Бразилии (1 884 967) и Индии (878 254).

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