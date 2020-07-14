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Производство вакцины от коронавируса начнется до конца лета в США

Ожидается, что к началу 2021 года США выпустят 300 млн доз препарата.

Фото : eadaily14 июля 2020, 07:31

Представители сферы здравоохранения США и производители лекарств рассчитывают приступить к выпуску потенциальной вакцины от нового коронавируса к концу лета, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Об этом со ссылкой на источник в администрации американского лидера Дональда Трампа сообщил в понедельник телеканал CNBC.

Когда именно вакцинные материалы начнут производить? Вероятно, в течение четырех - шести недель, - сказал источник.

По его данным, ожидается, что к началу 2021 года США выпустят 300 млн доз препарата. Процесс изготовления уже запущен, хотя пока не понятно, какая именно из возможных вакцин окажется эффективной и удастся ли вообще к тому времени создать действенное средство.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 3,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 135,4 тысячи человек.


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