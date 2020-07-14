В ВКО заключенные сшили 400 000 масок и 642 противочумных костюма

Заключенные обеспечивают индивидуальными средствами защиты сотрудников полиции, медицинских работников и своих родственников.

В Восточном Казахстане заключенные в период пандемии сшили 400 000 масок и 642 противочумных костюма, сообщает zakon.kz.

Заключенные, работающие на объектах РГП "Енбек-Оскемен" в колониях ВКО, в период пандемии внесли свою лепту, обеспечив масками и противочумными костюмами сотрудников полиции, медиков, представителей других государственных органов и своих родных, говорится в сообщении пресс-службы Департамента УИС по ВКО.

Заключенная экс-врач, отбывающая наказание в женской колонии ОВ-156/21 ДУИС по ВКО, Дана Дидарова рассказала о том, как они за колючей проволокой стараются помочь своим родным, медицинскому персоналу и полицейским в это тяжелое время.

Сейчас в нашем учреждении швейный цех увеличил свой штат. Связано это с выполнением большого государственного заказа на пошив защитных масок, который мы выполняем с большой ответственностью, чувством сопричастности к общему делу обеспечения страны в тяжелое время. Даже государство премировало нас, а администрация учреждения отметила грамотами и поощрениями. Я считаю, что наше учреждение тоже участник движения #БІЗБІРГЕМІЗ", - сказала Дана.

По поручению министра внутренних дел РК заключенные обеспечивают индивидуальными средствами защиты сотрудников полиции, медицинских работников и своих родственников.

Материал изделия является гипоаллергенным, обладает свойствами пылезащиты и минимизирует риски инфекционных заболеваний. Работа в данном направлении продолжается, – сказал начальник Департамента УИС по ВКО полковник юстиции Ерсайын Нуртазинов.

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