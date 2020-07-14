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Правительство обсудило выполнение поручений Токаева

На повестке были меры по реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Фото : ПМ РК14 июля 2020, 09:09

Заседание правительства РК прошло онлайн, передает zakon.kz.

На повестке были меры по реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных на расширенном заседании Правительства 10 июля 2020 года.

Напомним, на прошедшем 10 июля заседании Президент поднял такие вопросы, как выделение 150 млрд тенге на борьбу с коронавирусом, обеспечение доступной медпомощи и лекарствами населения. Также Токаев отметил, что правительство допустило ряд системных ошибок во время карантина - не было должного контроля. На заседании речь шла о взвешенном подходе к вопросу повышения налоговых ставок, обеспечении продовольствием страны, готовности к 1 сентября и т.д.

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В целом Токаев дал правительству две недели на улучшение ситуации. "В противном случае будет поставлен вопрос о возможности работы этого состава Правительства в целом", - сказал Президент.


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