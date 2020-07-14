Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Еще 1721 казахстанец выздоровел от КВИ

Всего в стране выздоровели 35 911 человек.

Фото : Facebook14 июля 2020, 09:33

В Казахстане 1721 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 585,
в городе Алматы - 124,
в городе Шымкент - 11,
в Акмолинская области - 48,
в Актюбинской области - 42,
в Алматинской области - 50,
в Атырауской области - 110,
в Восточно-Казахстанской области - 247,
в Жамбылской области - 15
в Западно-Казахстанской области - 125,
в Карагандинской области - 65,
в Костанайской области - 23,
в Кызылординской области - 14,
в Мангистауской области - 46,
в Павлодарской области -13,
в Северо-Казахстанской области - 200,
в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровели – 35 911 человек от COVID-19.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты