Еще 1721 казахстанец выздоровел от КВИ

Всего в стране выздоровели 35 911 человек.

В Казахстане 1721 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 585,

в городе Алматы - 124,

в городе Шымкент - 11,

в Акмолинская области - 48,

в Актюбинской области - 42,

в Алматинской области - 50,

в Атырауской области - 110,

в Восточно-Казахстанской области - 247,

в Жамбылской области - 15

в Западно-Казахстанской области - 125,

в Карагандинской области - 65,

в Костанайской области - 23,

в Кызылординской области - 14,

в Мангистауской области - 46,

в Павлодарской области -13,

в Северо-Казахстанской области - 200,

в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровели – 35 911 человек от COVID-19.

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