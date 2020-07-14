Еще 1721 казахстанец выздоровел от КВИ
Всего в стране выздоровели 35 911 человек.
Фото : Facebook14 июля 2020, 09:33
В Казахстане 1721 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 585,
в городе Алматы - 124,
в городе Шымкент - 11,
в Акмолинская области - 48,
в Актюбинской области - 42,
в Алматинской области - 50,
в Атырауской области - 110,
в Восточно-Казахстанской области - 247,
в Жамбылской области - 15
в Западно-Казахстанской области - 125,
в Карагандинской области - 65,
в Костанайской области - 23,
в Кызылординской области - 14,
в Мангистауской области - 46,
в Павлодарской области -13,
в Северо-Казахстанской области - 200,
в Туркестанской области - 3.
Всего в стране выздоровели – 35 911 человек от COVID-19.
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