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Более 46 тысяч специалистов борются с коронавирусом в Казахстане

И все равно наблюдается их нехватка.

Фото : Бауыржан Жуасбаев14 июля 2020, 09:41

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал, как решается проблема дефицита кадров, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что в работу по борьбе с Covid-19 задействованы более 46 тысяч специалистов. В регионах отмечается нехватка эпидемиологов, инфекционистов, анестезиологов, реаниматологов и пульмонологов.

Министерством распределены наиболее востребованные (специалисты). Анестезиологов - 88 специалистов, инфекционистов - 26, пульмонологов - семь. Также для решения дефицита кадров министерством предпринимаются меры. Медицинскими вузами республики привлечены 2 084 специалиста и волонтера, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, также в работу привлечены студенты. Медицинским работникам, непосредственно участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, выплачиваются надбавки, - сообщил глава Минздрава на заседании правительства.


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