КПО завершила капитальный ремонт городской поликлиники №7 в Уральске

Были проведены необходимые демонтажные и кровельные работы, выполнена наружная и внутренняя отделка, сделано утепление и обшивка сайдингом стен поликлиники и осуществлена полная замена окон, дверей и сантехники.

Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." 14 июля объявила об успешном завершении капитального ремонта городской поликлиники №7, расположенной на территории областной клинической больницы в Уральске, передает zakon.kz.

Как отметил генеральный директор Эдвин Блом, Карачаганакский проект играет значительную роль в социально-экономическом развитии региона.

Компания КПО оказывает всемерную поддержку местным исполнительным органам, опираясь на принципы корпоративной ответственности и обеспечивая максимальную отдачу от освоения Карачаганакского месторождения для экономики Республики Казахстан и местного сообщества. С учетом текущей ситуации данный социальный проект является исключительно важным. Совместно с местными исполнительными органами нами была проделана большая работа по его реализации. Уверен, местные жители оценят усилия КПО в развитии социальной инфраструктуры и укреплении медицинской базы региона, - сказал Эдвин Блом.

В ходе капитального ремонта пятиэтажного здания городской поликлиники №7 были проведены необходимые демонтажные и кровельные работы, выполнена наружная и внутренняя отделка, сделано утепление и обшивка сайдингом стен поликлиники и осуществлена полная замена окон, дверей и сантехники. Кроме этого, была проведена замена систем теплоснабжения и водоснабжения, а также произведен монтаж системы пожаротушения, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции и установлены два пассажирских лифта.

На объекте силами Областной клинической больницы размещено 146 койко-мест для пациентов с инфекционными заболеваниями и завезено дополнительное медицинское оборудование, включая 21 аппарат искусственной вентиляции легких.

В течение прошедшего двадцатилетия на средства КПО в Западно-Казахстанской области построены десятки новых школ, больниц, спортивных и культурных объектов, проложены множество километров новых дорог. В целом, общая сумма инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры региона составляет порядка 400 млн долларов. При этом, на всех стадиях строительства к реализации социальных проектов компании привлекаются только местные подрядные организации.

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