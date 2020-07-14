Дополнительные лекарства завезут из Индии и России

Доставлено 3,5 млн упаковок лекарственных средств на общую сумму более 2 млрд тенге.

Месячный запас жаропонижающих и антибактериальных препаратов направили в регионы Казахстана, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алесей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Для насыщения розничных аптек лекарствами, организованы два авиарейса из РФ и один из Индии для транспортировки лекарств. С учетом отечественного производства на сегодня доставлено 3,5 млн упаковок лекарственных средств на общую сумму более 2 млрд тенге. В регион направлен месячный запас жаропонижающих, антибактериальных препаратов.

По его словам, препараты были равномерно распределены и направлены в регионы. 15-17 июля планируется организация дополнительно двух рейсов из Индии и одного из РФ.

Запас лекарственных средств будет поддерживаться за счет организации еженедельных поставок. Отечественными производителями также наращивается производственная мощность. Для упрощения доступа на рынок упрощаются процедуры выдачи разрешительных документов до одних суток, — отметил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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