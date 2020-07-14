Акимат Нур-Султана проконтролирует доставку лекарств до конечного потребителя

В перечне прибывших товаров почти 350 наименований препаратов.

Заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен провел видеоконференцию с руководителями городских управлений, а также дистрибьюторами, поставляющими лекарственные средства в аптеки, передает zakon.kz.

Вчера в город поступили лекарства, которые мы распределили по городским аптекам. Сегодня еще один борт прилетел, и нам надо конкретно определить, каким образом эти лекарства будут отслеживаться, как они будут реализовываться. Нам нужно выработать четкий алгоритм, механизм, для того чтобы все лекарства, которые отпускаются, доходили до нуждающихся, – сказал Макен.

Как сообщалось, в воскресенье в Нур-Султан прибыл грузовой самолет с медикаментами, которые необходимы для лечения COVID-19, пневмонии и ряда других заболеваний. В город на грузовом самолете было завезено свыше 600 тыс. упаковок лекарств.

В перечне прибывших товаров почти 350 наименований препаратов. В ходе видеоконференции дистрибьюторы отметили, что необходимые лекарства поступают к ним еженедельно и распределяются по столичным аптекам.

При этом из-за очень высокого спроса они реализуются среди граждан в считанные часы. Тем не менее дистрибьюторам рекомендовано отчитаться, в какие именно аптеки доставляются медикаменты. Мониторинговая группа должна проконтролировать полную прозрачность распределения лекарств среди аптек, а потребители быть уверены, что медикаменты в наличии и они доступны.

Поэтому мониторинговой группе совместно с управлениями общественного здравоохранения, внутренней политики, молодежи поручено проводить рейды по аптекам и показать, что лекарства в наличии. По поручению Главы государства Правительством страны и акиматом столицы на регулярной основе ведутся работы по обеспечению аптек лекарственными препаратами.

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