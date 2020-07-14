О работе над выполнением одного из поручений Токаева сообщил Цой

Речь идет о стабилизации ситуации и укрепления кадрового потенциала.

Об укреплении кадрового медицинского потенциала в регионах с тяжелой ситуацией рассказал на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает zakon.kz.

Во исполнение поручения главы государства касательно стабилизации ситуации и укрепления кадрового потенциала Атырауской области, 13 июля приняты следующие меры. Под руководством главного санитарного врача на транспорте направлены пять специалистов Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг, шесть специалистов из России, десять ученых клинических кафедр и девять специалистов НАО Западно-Казахстанского медицинского университета имени Оспанова. 78 врачей-интернов будут направлены в течение недели, - сказал он.

Эти меры позволят укрепить Атыраускую область 108 высококвалифицированными специалистами.

В Мангистаускую область направляют 56 специалистов, из них пять ученых из НАО Западно-Казахстанского медицинского университета, девять специалистов из России уже находятся в регионе и 42 врача-интерна будут направлены в течение недели.

Сформированы также группы специалистов для Мангистауской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской областей и города Шымкент, - сообщил Цой.

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