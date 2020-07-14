Ravon возглавил рейтинг продаж новых автомобилей во втором квартале 2020 года

Продажи автомобилей выросли с 369 до 4 195 единиц.

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), продажи новых автомобилей в июне увеличились на 36,7% по сравнению с июнем прошлого года, сообщает zakon.kz.

Казахстанские дилеры продали 9 163 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 761 единиц грузовиков и автобусов. По итогам первого полугодия 2020 года рынок вырос на 12,2% до 36 150 проданных автомобилей (32 205 ед. за январь-июнь 2019 года).

После крупнейшего месячного падения, зафиксированного в апреле, май ознаменовался ростом, Казахстан вошел в немногочисленный список стран в мире с положительной динамикой и занял первое место по приросту продаж автомобилей. Июнь продолжает тенденцию, на которой во многом сказывается отложенный спрос. Благодаря этому по итогам шести месяцев рынок не только вернулся к результатам прошлого года, но и даже подрос на 12,2%, – комментирует Анар Макашева, вице-президент АКАБ.

Наибольший рост по результатам января-июня демонстрирует Ravon, продажи автомобилей по сравнению с прошлым годом выросли с 369 до 4 195 ед. Hyundai вырос на 13% (6 792 ед.), В тройке самых быстрорастущих – Chevrolet (612 ед; +33%).

В премиальном сегменте продажи автомобилей в первом полугодии выросли продажи у BMW – 315 ед. (+12%), Infiniti (73 ед.; +14%) и Porsche (42 ед.; +24%). Audi повторяет результат прошлого года 29 ед. В "минусе" - Land Rover (99 ед.; -10%), Mercedes-Benz (86 ед.;-2,3%), Cadillac (35 ед.; -19%), Volvo (16 ед.; -43%) и Jaguar (12 ед.; -52%).

В разрезе легковых моделей по итогам второго квартала лидирует Ravon R3 – 2 041 cеданов. На второй позиции - Lada Granta (1 915 ед.). Тройку лидеров замыкает – Hyundai Tucson (1 134 ед.). Четвертое место - Lada 4x4 (954 ед.). Далее по списку: Lada Vesta (897 ед.), Toyota Camry – 834 ед., Hyundai Creta (742 ед.), Hyundai Elantra (643 ед.), Hyundai Accent (636 ед.) и Kia Rio (590 ед.)

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